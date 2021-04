Pixel 4a 5G i Pixel 5 z kwietniową aktualizacją. Google zwiększyło wydajność

Pixel 4a 5G i Pixel 5 to dwa smartfony Google, które firma wprowadziła do oferty jesienią zeszłego roku. Wiecie zapewne, że pod kątem wydajności nieco one odstawały od innych telefonów mających ten sam procesor. Teraz pojawiła się kwietniowa aktualizacja, która sporo zmienia. Wydajność obu modeli znacząco się poprawiła.

Kwietniowa aktualizacja dla smartfonów Google Pixel 4a 5G i Pixel 5 podnosi wydajność GPU nawet o 30-50 proc. To naprawdę duży wzrost. Taka zwiększona wydajność widoczna jest m.in. w teście 3DMark w porównaniu do oprogramowania tych telefonów z marcowymi łatkami. Producent jednak o tym nie wspomina.

źródło: Twitter/Andreas Proschofsky

Google nie chwali się publicznie tymi zmianami. Zauważyli je użytkownicy tych Pixeli, którzy już zainstalowali kwietniową aktualizację. Tak więc z pewnością warto to zrobić. Uaktualnienie jest już dystrybuowane. Poniżej specyfikacja techniczna obu smartfonów.

Google Pixel 5 – dane techniczne

6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.7 + 16 MP f/2.2

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

nano SIM + e-SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Google Pixel 4a 5G – dane techniczne

6,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 12 MP f/1.7 + 16 MP f/2.2

bateria o pojemności 3800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

nano SIM + e-SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

153,9 x 74,0 x 8,2 mm

168 gramów

Android 11

