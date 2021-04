Huawei P50 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera powinna teoretycznie odbyć się pod koniec marca lub na początku tego miesiąca. Tak się jednak nie stało. Kiedy więc mamy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi? Cóż, plotki mówią, że może to prędko nie nastąpić.

Źródła powiązane z łańcuchem dostaw mówią o tym, że Huawei P50 Pro może nie zadebiutować nawet do czerwca tego roku. Jeśli to prawda, to będziemy musieli poczekać na zapowiedź flagowca jeszcze co najmniej kilka tygodni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. Światełko w tunelu zwiastują inne przecieki.

Premiera Huawei P50 Pro być może jeszcze przed czerwcem

Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że premiera Huawei P50 Pro może odbyć się w maju. Cóż, konkretów w tej sprawie nie ma. Sam producent nabrał wody w usta i milczy w tym temacie. Gdy tylko będziemy bliżej oficjalnego debiutu, to firma zapewne zacznie odkrywać kolejne karty.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło