Moto G60 pozuje na renderach. Jest też częściowa specyfikacja

Moto G60 to smartfon marki Motorola, który dołączy wkrótce do pozostałych modeli z serii G. W sieci pojawiły się rendery tego telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna, choć jest jeszcze ona niekompletna. Zobaczmy, co wiemy o Moto G60.

Smartfon ma 6,78-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy Motoroli Moto G60. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Pozostałe to 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Motorola Moto G60 ma również procesor Snapdragon 732G, który znamy chociażby z Redmi Note 10 Pro. Jest też duża bateria o pojemności 6000 mAh. Telefon ma dostać 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Są to kości UFS 2.1. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej. Cena na razie jest tajemnicą.

Motorola Moto G60 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran i rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło