MIUI 12.5 to aktualizacja, która jest już udostępniana na pierwsze telefony. Niedawno dostały ją modele Mi 11 i 10 Ultra. Teraz okazuje się, że oprogramowanie trafia też na Xiaomi Mi 9 SE. Jest to o tyle ciekawe, że to uaktualnienie nie zaczęło jeszcze być udostępniane na wiele nowszych smartfonów.

Xiaomi Mi 9 SE to smartfon, który debiutował w 2019 roku. Aktualizacja do MIUI 12.5 trafia na te telefony, które pochodzą z chińskiej dystrybucji. Tam pojawił się nowy firmware oznaczony ciągiem znaków V12.5.1.0.RFBCNXM. Z czasem oprogramowanie pojawi się także na innych rynkach.

Aktualizacja do MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 9 SE to ciekawa sprawa

W kolejce po aktualizacje do MIUI 12.5 jest dużo więcej smartfonów chińskiej marki, które to są też nowsze. Zresztą Xiaomi już wcześniej wyjaśniało, że planuje udostępnić software w pierwszej kolejności na modele Mi 11 i te z serii Mi 10. Tym bardziej więc dostępność dla Mi 9 SE już teraz jest zastanawiająca.

