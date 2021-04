Vivo X60t to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy, co oferuje Vivo X60t.

Vivo X60t to smartfon, który został zaprezentowany w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 3498 juanów (ok. 2080 zł). Kosztuje więc tyle samo, co model z Exynosem. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Vivo X60t.

Pod obudową Vivo X60t umieszczono procesor MediaTek Dimensity 1100 wykonany w 6 nm. Jest to główna różnica względem modeli z Exynosem czy Snapdragonem 870. Te ostatnie dotyczą wersji globalnych. Pozostałe elementy nie uległy zmianie. Tak więc nadal znajdziemy tu 6,56-calowy ekran AMOLED czy baterię 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W.

Vivo X60t ma również potrójny aparat fotograficzny z optyką ZEISS. Główny sensor ma matrycę 48 MP. Następnie mamy dwa dodatkowe obiektywy z czujnikami 13 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo X60t – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2376 pikseli o odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 13 + 13 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

178 gramów

Android 11 z OriginOS

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło