Samsung Galaxy A82 5G w Google Play Console. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A82 5G pojawił się w Google Play Console. Tam jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung smartfon Galaxy A82 5G.

Samsung Galaxy A82 5G pojawia się w przeciekach już od dawna. Niedawno gościł w bazie Geekbench. Teraz dostrzeżono go w wykazie Google Play Console. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co nowego dowiadujemy się o modelu Samsung Galaxy A82 5G.

Smartfon przyłapany w Google Play Console ma ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). Na dołączonym renderze modelu Samsung Galaxy A82 5G widać, że to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Czyżby więc nie miał pojawić się obracany aparat z tyłu obudowy? Teraz to możliwe.

Samsung Galaxy A52 5G ma też procesor Snapdragon 855+. Następnie mamy 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11, co jednak nie jest zaskoczeniem. Niekompletna specyfikacja techniczna tego smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A82 5G – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 855+

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X50

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.1

