Realme 8 5G gości u FCC. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Realme 8 5G również jest w drodze. Smartfon pojawił się u FCC. Tam jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Realme 8 5G.

Realme 8 5G to smartfon, który wkrótce dołączy do serii 8. Ta na razie obejmuje dwa telefony z modemami LTE. Nowy model pojawił się na stronie FCC. Tam przy okazji została udostępniona jego częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

FCC ujawnia, że Realme 8 5G ma baterię o pojemności 5000 mAh. Załączony schemat pokazuje też, że czytnik linii papilarnych pojawi się z boku obudowy. Certyfikowane urządzenie ma wymiary 162,5 x 74,8 x 8,5 mm i waży 185 gramów. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką producenta.

Kompletna specyfikacja techniczna Realme 8 5G na razie tajemnicą

FCC nie ujawnia nam więcej szczegółów. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wiemy jednak, że premiera modelu Realme 8 5G ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Tak więc zapewne za jakiś czas w sieci pojawią się dodatkowe informacje. Cała specyfikacja pewnie wycieknie przed debiutem.

