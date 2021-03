MIUI 12.5 Stable to finalna wersja oprogramowania, które zaprezentowano pod koniec grudnia. Kilka tygodni później odbyła się premiera wersji Global. To aktualizacja, która wnosi sporo nowości. Teraz dowiadujemy się, że trafia na pierwsze smartfony. To Xiaomi Mi 11 oraz Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 11 oraz Mi 10 Ultra to pierwsze smartfony, na które trafiła finalna aktualizacja MIUI 12.5 Stable. W przypadku pierwszego telefonu jest to firmware oznaczony ciągiem znaków 12.5.1.0.RKBCNXM. W drugim jest to 12.5.1.0.RJJCNXM. W obu przypadkach dotyczy egzemplarzy z chińskiej dystrybucji.

Aktualizacja MIUI 12.5 Stable nie tylko dla Xiaomi Mi 11 i Mi 10 Ultra

W rzeczywistości lista oczekujących na aktualizację do MIUI 12.5 Stable smartfonów jest dużo większa. Obejmuje ona całkiem sporo telefonów. Z ich wykazem możecie zapoznać się poniżej. Dotyczy on modeli z międzynarodowej dystrybucji. W Europie na dostępność oprogramowania poczekamy ciur dłużej, bo do przyszłego kwartału.

Mi 11

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

