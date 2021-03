Xiaomi Mi 11i to smartfon, który również dziś zadebiutuje. To przebrandowany Redmi K40 Pro Plus. Więc specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11i jest już znana.

Xiaomi Mi 11i to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. To kolejny flagowiec, który zadebiutuje dziś z modelami Pro, Ultra i Mix 4. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowy telefon, a przebrandowany Redmi K40 Pro Plus z Chin. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11i.

Redmi K40 Pro Plus czy Xiaomi Mi 11i ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Następnie mam 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się Snapdragon 888. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto Xiaomi Mi 11i ma baterię o pojemności 4250 mAh. Następnie mamy Bluetooth 5.2 czy Wi-Fi 6E. Przednia kamerka do selfie ma sensor 20 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11i / Redmi K40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

źródło