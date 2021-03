OnePlus Nord SE anulowany. Smartfon jednak nie powstanie

OnePlus Nord SE pojawił się w plotkach już kilka miesięcy temu. Miała to być specjalna wersja smartfona, w której opracowanie miał być zaangażowany artysta Joshua Vides. Cóż, nowe informacje wskazują na, że taki telefon jednak anulowano. To oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się go w sprzedaży.

OnePlus Nord SE miał zadebiutować w pierwszym kwartale tego roku. Ten dobiega końca i nic takiego się nie wydarzyło. Leaker Max J., który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki, potwierdził, że smartfon został anulowany. Producent ma inne plany.

OnePlus Nord SE nie zadebiutuje, ale w drodze jest kolejna generacja

OnePlus i tak szykuje się do premiery nowego modelu z serii Nord. Widzieliśmy go już na renderach Onleaks. To urządzenie ma trafić na rynek. Jego premiera planowana jest na przyszły kwartał. Wiemy, że będzie to bezpośredni następca modelu N10 5G. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

