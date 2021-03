Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi Mix 4 to nowe flagowce chińskiej marki, które były obiektem wielu przecieków. Dziś odbędzie się ich oficjalna premiera. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać ją na żywo, to będzie to możliwe. Firma udostępni live stream. Wydarzenie na żywo będzie do obejrzenia w serwisie YouTube. Link znajdziecie poniżej.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 13:30 naszego czasu. Plotki mówią jednak o tym, że Xiaomi Mi 11 Pro i Mix 4 nie trafią do Europy. Te telefony mają pozostać ekskluzywne na terenie Chin. Tak więc zapewne w oficjalnej dystrybucji w Polsce kupimy tylko jednego z nich.

Xiaomi Mi 11 Ultra w Europie, a Mix 4 i Mi 11 Pro nie

Wszystko wyjaśni się w trakcie konferencji, która wkrótce się rozpocznie. Jeśli jednak przecieki okażą się być prawdziwe, to do Europy trafi tylko Xiaomi Mi 11 Ultra, z czym trzeba będzie się pogodzić. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na live stream z wydarzenia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło