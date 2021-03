Mi 11 Ultra to nowy flagowiec Xiaomi. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania smartfon Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera. Cena nie jest niska, ale to naprawdę konkretny smartfon, którego specyfikacja techniczna jest z półki premium. Zobaczmy sobie, czym wyróżnia się Xiaomi Mi 11 Ultra.

Cena Xiaomi Mi 11 Ultra jest wysoka

Xiaomi Mi 11 Ultra jest drogim smartfonem. Cena podstawowej konfiguracji w Chinach została ustalona na poziomie aż 5999 juanów (ok. 3600 zł). Dotyczy to wersji z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Topowy model z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane kosztuje 6999 juanów (ok. 4200 zł). Dziś rusza przedsprzedaż, a dostępność zaplanowano na 2 kwietnia.

6,81-calowy ekran AMOLED

Xiaomi Mi 11 Ultra ma podobny ekran AMOLED do tego, który dostał model pokazany pod koniec grudnia. Wyświetlacz ma rozdzielczość QHD+. Panel zapewnia wsparcie dla HDR10+ oraz MEMC i jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Maksymalna jasność wynosi tu 1700 nitów. Jest też wsparcie dla 10-bitowych kolorów.

Potrójny aparat fotograficzny mający 120-krotny zoom

Xiaomi Mi 11 Ultra dostał konkretny aparat fotograficzny. Główny sensor to Samsung GN2 z matrycą 50 MP. Jest ona zdolna do rejestrowania wideo w jakości 8K oraz 4K UHD przy 60 fps. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (128°) z matrycą 48 MP. Jest też kamerka peryskopowa z sensorem Sony IMX586 48 MP, która oferuje 120-krotny zoom cyfrowy oraz 5-krotny optyczny i 10-krotny hybrydowy. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Mocne podzespoły

Xiaomi Mi 11 Ultra ma konkretne podzespoły, jak to na flagowca przystało. Pod obudową znajduje się ultrawydajny SoC Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660. Następnie mamy szybką pamięć operacyjną RAM (8 lub 12 GB), czyli kości LPDDR5. Na dane przeznaczono bardzo wydajne kości UFS 3.1 i do wyboru są opcje 256 i 512 GB. Mocy temu telefonowi z pewnością nie zabraknie.

Bateria 5000 mAh z bardzo szybkim ładowaniem bezprzewodowym

Pod obudową Xiaomi Mi 11 Ultra znajduje się bateria wykonana w nowej technologii. Jest to akumulator o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z użyciem ładowarek o mocy do 67 W. Co ważne, z taką samą mocą odbywa się ładowanie bezprzewodowe. W przypadku ładowania zwrotnego jest to 10 W.

Drugi ekranik na pleckach

Xiaomi Mi 11 Ultra ma też dodatkowy ekranik obok aparatu. Wyświetla on różne informacje. Smartfon ma też czytnik linii papilarnych pod ekranem z pulsometrem. Jest też Bluetooth 5.2 czy Wi-Fi 6E. Obudowa jest ceramiczna i spełnia założenia normy IP68. Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 Ultra widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 11 z MIUI 12.5

