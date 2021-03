POCO F3 w oficjalnej rozbiórce. Tak wygląda smartfon od środka

POCO F3 to smartfon, który debiutował kilka dni temu. Wiemy, że jest to przebrandowany model Redmi K40. Producent udostępnił na własnych kanałach społecznościowych nowe wideo. To rozbiórka, która pozwala nam zajrzeć pod obudowę telefonu POCO F3. Rzućmy sobie na to okiem.

POCO F3 ma pod obudową procesor Snapdragon 870 wspomagany przez pamięć RAM w postaci kości LPDDR5. Następnie mamy miejsce na dane i tutaj wykorzystano szybkie kości UFS 3.1. Bateria ma pojemność 4520 mAh i wspiera szybkie ładowanie. Mamy okazję zobaczyć także inne elementy.

POCO F3 został dobrze wyceniony i to powinno sprawić, że smartfon będzie cieszyć się zainteresowaniem klientów. Jest to naprawdę udany następca oryginalnego modelu F1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO F3 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

196 gramów

Android 11 z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło