Mi 11 Lite to średniak Xiaomi, który jest blisko. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy więc, co wiemy przed premierą Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite to wyczekiwany średniak, który był obiektem mnóstwa przecieków. Do sieci wyciekła cena i specyfikacja techniczna. Smartfon zadebiutuje w dwóch wersjach, które otrzymają modemy łączności z sieciami 4G lub 5G. Zobaczmy więc sobie, co wiemy przed premierą Xiaomi Mi 11 Lite, która odbędzie się 29 marca.

6,55-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem w 90 Hz

Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma 6,55″ ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, który będzie w stanie prezentować obraz w 90 Hz. To panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Jest to płaski wyświetlacz, a nie z zakrzywionymi krawędziami. Podobnie zresztą jest z tyłu obudowy.

Aparat zaprojektowany, jak we flagowcu

Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma aparat fotograficzny, który bardzo przypomina ten z flagowca. Sam projekt wyspy kamery jest zbliżony. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Tutaj główny sensor ma matrycę 64 MP, a nie 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Całość uzupełnia kamerka 5 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

Z różnymi procesorami

Xiaomi Mi 11 Lite 5G otrzyma nowy układ SoC Qualcomma, którym jest Snapdragon 780G. To procesor mający osiem rdzeni (połączenie 2 Cortex-A78 i 6 Cortex-A55) i GPU Adreno 642. Chip będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64 lub 128 GB miejsca. W tańszym modelu z 4G znajdzie się znany już układ Snapdragon 732G, który to trafił też do Redmi Note 10 Pro.

Cena Xiaomi Mi 11 Lite już znana

Cena Xiaomi Mi 11 Lite 4G w podstawowej wersji wyniesie 279 euro. Wariant z większą pamięcią ma być droższy o 50 euro. W przypadku modelu z modemem 5G ceny będą zaczynać się od 399 euro. W edycji z 8 GB RAM będzie to kwota na poziomie 429 euro.

Bateria z szybkim ładowaniem 33 W

Xiaomi Mi 11 Lite otrzyma baterię o pojemności 4250 mAh. Akumulator ten będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Telefon otrzyma też NFC i ma być dostępny w co najmniej trzech wersjach kolorystycznych obudowy, które widać na załączonych renderach. Znana specyfikacja techniczna modeli Xiaomi Mi 11 Lite widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

150 gramów

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 11 Lite 4G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

150 gramów

Android 11 z MIUI 12

