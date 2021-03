Realme GT Neo to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Smartfon otrzyma aparat z sensorem Sony IMX682 64 MP. Zobaczmy, co wiemy o specyfikacji Realme GT Neo.

Realme GT Neo to smartfon, który ma premierę w przyszłym tygodniu. Urządzenie było już obiektem przecieków. Producent już sam ujawnia kolejne szczegóły. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny. Realme GT Neo dostanie główny sensor Sony IMX682 64 MP.

Realme GT Neo otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Sony IMX682, ale pojawią się także dwa dodatkowe. Pewnie będzie to obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi lub kamerka do zdjęć makro. Pod obudową znajdzie się także nowy procesor MediaTeka, czyli Dimensity 1200.

Ponadto Realme GT Neo dostanie 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Bateria jest podwójna i jej łączna pojemność nominalna wyniesie 4400 mAh. Spodziewajmy się także technologii bardzo szybkiego ładowania. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme GT Neo – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX682 64 MP

bateria o nominalnej pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

