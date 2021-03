Oppo Find X3 Pro to ostatni flagowiec chińskiej marki, który debiutował wcześniej w tym miesiącu. Smartfon doczekał się ciekawego wyróżnienia. To nagroda to Red Dot: Product Design Award. Przyznano ją za wzornictwo, którym to Oppo Find X3 Pro z pewnością się wyróżnia.

Oppo Find X3 Pro ma zakrzywiony wyświetlacz OLED o konkretnych parametrach. Następnie mamy ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny umieszczony z tyłu. Obudowa wykonana jest ze szkła. Red Dot: Product Design Award przyznano za „kosmiczną elegancję” oraz „futurystyczne wykończenie”.

Oppo Find X3 Pro nie jest tanim smartfonem. To jednak flagowiec z konkretnym wyposażeniem oraz mocnymi podzespołami. Wśród nich jest bardzo wydajny procesor Snapdragon 888. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C (USB 3.1)

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColorOS 11

