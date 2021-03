One UI 3.1 trafia na kolejne modele. Aktualizacja została wydana dla Samsungów Galaxy A70s i A90 5G. One UI 3.1 trafiło już na sporo telefonów.

One UI 3.1 to aktualizacją, którą Samsung sukcesywnie udostępnia na kolejne modele. Teraz uaktualnienie pojawiło się dla kolejnych smartfonów. Tym razem są to Galaxy A70s oraz Galaxy A90 5G. Software dla tych telefonów został udostępniony na wybranych rynkach. Zobaczmy, gdzie można pobierać nowe oprogramowanie.

Samsung Galaxy A70s zaczął dostawać uaktualnienie do One UI 3.1 w Indiach. Tam pojawiał się aktualizacja dystrybuowana drogą OTA, która waży ponad 2 GB. Wprowadza ona firmware kończący się ciągiem znaków CUC6. Natomiast w przypadku Galaxy A90 5G jest to DUC3. Software najpierw pojawił się w Korei Południowej.

Aktualizacja One UI 3.1 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy A70s i A90 5G

Samsung zaczął udostępniać One UI 3.1 od zeszłorocznych flagowców. Potem aktualizacja zaczęła trafiać na modele ze składanymi ekranami, droższe telefony z 2019 roku i wybrane średniaki. Wkrótce będzie udostępniana na kolejne smartfony. To tyko kwestia najbliższych tygodni.

