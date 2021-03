Redmi Note 10 Pro to smartfon, którego polska premiera odbędzie się już dziś. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to możecie zrobić to tutaj. Transmisja rozpocznie się o godzinie 15:00. Wkrótce po tym powinniśmy poznać polskie ceny Redmi Note 10 Pro. Te powinny być atrakcyjne.

Redmi Note 10 Pro to średniak, który ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Smartfon ma ciekawe wyposażenie, jak na taką półkę cenową. Tak więc zapewne będzie cieszyć się zainteresowaniem wśród klientów. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na kanałach społecznościowych Xiaomi Polska. Na przykład na Facebooku i YouTubie.

Redmi Note 10 Pro to ciekawy smartfon. Największym brakiem wydaje się tu być brak modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Jeśli jednak nie jest to dla was priorytet, to zakup smartfona z pewnością warto rozważyć. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

źródło