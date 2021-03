Redmi Note 10 Pro doczekał się premiery w Polsce. Cena smartfona jest całkiem niezła. Co ważne, na dniach zostanie uruchomiona przedsprzedaż telefonu. Jeśli zdecydujecie się na zakup Redmi Note 10 Pro w ramach flash sale, to otrzymacie ciekawy prezent. To smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.

Przedsprzedaż Redmi Note 10 Pro z Mi Watch Lite 1 kwietnia

Polska przedsprzedaż Redmi Note 10 Pro zostanie uruchomiona dokładnie 1 kwietnia. Tego dnia odbędzie się flash sale i te osoby, które załapią się na promocyjną ofertę, będą mogły liczyć na zegarek Xiaomi Mi Watch Lite za symboliczną złotówkę. Tu trzeba mieć na uwadze, że będzie to możliwe tylko do wyczerpania zapasów, które pewnie nie będą duże.

Cena Redmi Note 10 Pro z opcji z 6 GB RAM i 64 GB miejsca to 1299 złotych. Model mający 128 GB pamięci będzie o 100 złotych droższy. Za konfigurację z 8 GB pamięci RAM trzeba będzie zapłacić 1499 złotych. Poniżej specyfikacja techniczna smartfona.

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

