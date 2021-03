Realme GT Neo to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie gościło niedawno na stronie TENAA. Tam została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna. Producent zaczyna podgrzewać atmosferę przed debiutem i udostępnił oficjalny render. Widać go poniżej. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT Neo.

Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Realme GT ma też ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala. Rozdzielczość wyświetlacza to Full HD+. Będzie też odświeżanie obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu będzie SoC MediaTek Dimensity 1200.

Realme GT Neo otrzyma także baterię o pojemności nominalnej 4400 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Premiera jest blisko i odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Dokładnie 31 marca. Znana specyfikacja smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o nominalnej pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

