Xiaomi Mi Mix 4 to wyczekiwany telefon. Plotki mówią o tym, że będzie to składany smartfon. Firma potwierdziła dziś, że urządzenie zostanie zaprezentowane wraz z flagowcami Mi 11 Ultra oraz Pro, które to są obecnie w ogniu przecieków. Premiera już za kilka dni. W trakcie specjalnej konferencji, która odbędzie się 29 marca.

Producent na razie nie ujawnia szczegółów związanych z Xiaomi Mi Mix 4. Poniższa grafika udostępniona przez firmę na łamach społecznościówki Weibo nie daje nam wglądu w to, czego można się spodziewać. Prostokąt, gdzie znajduje się astronauta, to zapewne zarys ekranu. Na razie jednak na ujawnienie designu przyjdzie nam poczekać.

Xiaomi Mi Mix 4 będzie droższy od Mi 11 Ultra i Pro

Wiemy, że w przypadku modelu Xiaomi Mi Mix 4 powinniśmy spodziewać się wysokich cen. Tym bardziej, że już wiadomo, że ten smartfon będzie dostępny w dwóch mocnych konfiguracjach sprzętowych. Z 12 lub 16 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane. Cena może być bliska kwocie nawet 20 tys. juanów. Wszystko jednak wyjaśni się już za kilka dni.

