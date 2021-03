Mi 11 Lite 5G to nadchodzący średniak Xiaomi. Ma dostać nowy układ Snapdragon 780G. Zobaczmy, co już wiadomo o specyfikacji Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest już blisko. Do sieci już wcześniej wyciekła specyfikacja techniczna tego modelu. Teraz dowiadujemy się, że ten smartfon otrzyma zupełnie nowy SoC Qualcomma. To Snapdragon 780G. Zobaczmy, co procesor z Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma do zaoferowania.

Snapdragon 780G ma dwa rdzenie Cortex-A78 2,4 GHz i sześć Cortex-A55 1,8 GHz. Następnie mamy GPU Adreno 642 oraz obsługę Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Tak więc takich modułów łączności bezprzewodowej spodziewajmy się w Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Modem to Snapdragon X53, który zapewnia teoretycznie pobieranie danych z prędkością do 3,3 Gbps.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G zadebiutuje z tańszym modelem z modemem 4G. Ceny w Europie mają zaczynać się od 399 euro. O tym smartfonie wiadomo już naprawdę sporo. Jego znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 780G z GPU Adreno 642

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

150 gramów

Android 11 z MIUI 12

źródło