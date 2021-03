Huawei P50 Pro Plus jest coraz bliżej. Możemy zobaczyć rendery, a na nich aparat fotograficzny flagowca. Zobaczmy, jak prezentuje się Huawei P50 Pro Plus.

Huawei P50 Pro Plus był już obiektem wielu przecieków. Nigdy wcześniej jednak nie mogliśmy zobaczyć, jak dokładnie wygląda aparat fotograficzny. Co prawda, sam projekt wyspy dla kamery został ujawniony już wcześniej przez Onleaks. Teraz w sieci pojawiły się nowe rendery. Nie są one oficjalne, ale mogą oddawać to, czego możemy się spodziewać.

Widzimy, że Huawei P50 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny mający łącznie pięć obiektywów. Największa kamerka będzie peryskopowa, a więc możemy podejrzewać, że pojawią się bardzo duże możliwości z zakresu zoomu. Z przodu widzimy zakrzywiony wyświetlacz. U góry znajduje się okrągłe wcięcie dla kamery do selfie.

Aparat Huawei P50 Pro Plus będzie z pewnością konkretny

Możemy się domyślać, że aparat fotograficzny Huawei P50 Pro Plus będzie aspirował do lidera rankingu DxOMark Mobile. Na wszystkie informacje o specyfikacji tej kamery na razie trzeba będzie poczekać. Z pewnością jednak szczegóły poznamy jeszcze przed premierą. Ta nie odbędzie się w marcu, ale już w przyszłym kwartale.

