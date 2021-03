Moto G50 to nowy średniak marki Motorola. W sieci pojawiły się rendery i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co ma zaoferować Motorola Moto G50.

Motorola Moto G50 to smartfon, który powinien zadebiutować z modelami G60 i G100. Do sieci wyciekły rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Jest też częściowa specyfikacja techniczna średniaka. Zobaczmy więc, czego można się spodziewać po modelu Motorola Moto G50. Cena ma wynieść 229 euro (ok. 1060 zł).

Motorola Moto G50 ma dostać procesor Snapdragon 480 i modem 5G. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy do 20 W. W podstawowej wersji telefon ma dostać 4 GB pamięci operacyjnej RAM.

Ponadto wiemy, że Motorola Moto G50 ma otrzymać ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz. Urządzenie ma wymiary 164,95 x 74,93 x 8,95 mm. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G50 – specyfikacja techniczna

ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło