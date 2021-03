Mi 11 Ultra to flagowiec Xiaomi, który ma dostać konkretny aparat. Będzie pierwszym z sensorem Samsung GN2. Zobaczmy, co zaoferuje Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra jest już blisko. Premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wiemy, że ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Teraz producent potwierdził to, co pojawiało się w już w plotkach. Telefon będzie pierwszym modelem z nowym sensorem Samsung GN2 50 MP. Zobaczmy, co pod tym względem zaoferuje Xiaomi Mi 11 Ultra.

Samsung GN2 to sensor 1/1.12″ z pikselami w rozmiarze 1,4 µm. Jest też w stanie nagrywać wideo w jakości 4K UHD przy 120 klatkach na sekundę. Rozmiar matrycy to 50 MP. Poza tym Xiaomi Mi 11 Ultra ma otrzymać kamerkę peryskopową, która zapewni 120-krotny zoom cyfrowy. Będzie też obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 48 MP.

Premiera Xiaomi Mi 11 Ultra odbędzie się 29 marca wraz z innymi modelami. Nowy flagowiec Chińczyków zapowiada się naprawdę ciekawie. Zaoferuje mocną specyfikację i podzespoły. Znane dane techniczne telefonu widzicie poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 MP + kamerka peryskopowa

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12.5

