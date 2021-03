Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Lite oraz Xiaomi Mi Mix 4 to trzy smartfony, które mamy zobaczyć już 29 marca. Zostały one dostrzeżone na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam dowiadujemy się, w jakich konfiguracjach będą one dostępne. Dotyczy to rozmiaru pamięci operacyjnej RAM i miejsca na dane.

Xiaomi Mi Mix 4 ukrywa się pod nazwą kodową M2011J18C. Dowiadujemy się, że urządzenie będzie dostępne w dwóch konfiguracjach – z 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Mi 11 Lite w Chinach ma dostać 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Model Pro otrzyma 8 lub 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane.

Premiera Xiaomi Mi 11 Pro, Lite i Mi Mix już blisko

Mi 11 Pro, Mi 11 Lite i Mi Mix 4 są bardzo blisko. Przyszły tydzień dla fanów marki Xiaomi zapowiada się naprawdę interesująco. Zobaczymy także jeszcze jeden model, którym jest urządzenie z dopiskiem Ultra.

