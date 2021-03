Mi 11 Lite 5G i 4G to nowe średniaki marki Xiaomi. W sieci pojawiła się cena i specyfikacja. Są też rendery. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G i 4G były obiektem wielu przecieków. Cena podstawowej wersji telefonu ma wynieść 279 euro. Natomiast w wersji z modemem 5G zapłacimy od 399 euro. Jest też specyfikacja techniczna telefonów. W przypadku obu modeli Xiaomi Mi 11 Lite będzie ona zbliżona.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G otrzyma procesor Snapdragon 765G. Natomiast w wersji z LTE będzie to Snapdragon 732G. Pozostałe elementy (z wyjątkiem modemów) będą takie same. Smartfony otrzymają 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wcięcie w narożniku ma skrywać kamerkę 20 MP do selfie. Pod obudową znajdzie się też 6 GB pamięci i 64 lub 128 GB miejsca na dane.

Xiaomi Mi 11 Lite to także bateria o pojemności 4250 mAh z obsługą ładowarki o mocy 33 W. Potrójny aparat fotograficzny ma główny sensor 64 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerkę 5 MP do zdjęć makro. Znana specyfikacja techniczna smartfonów widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

150 gramów

Android 11 z MIUI 12

Xiaomi Mi 11 Lite 4G – specyfikacja techniczna

6,55″ ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

150 gramów

Android 11 z MIUI 12

