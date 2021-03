OnePlus 9R to smartfon, który też był obiektem przecieków. Wiemy, że to trzeci model, który zadebiutuje dziś z flagowcami OnePlus 9 i 9 Pro. Mamy okazję zobaczyć pierwszy render prasowy telefonu. Nie prezentuje on całości plecków, ale mamy okazję rzuć okiem na aparat fotograficzny, a więc najistotniejszy tu element. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Aparat fotograficzny modelu OnePlus 9R widoczny jest poniżej. Smartfon ma cztery obiektywy, gdzie główny ma być wspomagany przez sensor 48 MP. Pozostałe kamerki to pewnie szerokokątna, do makro i czujnik głębi. Tutaj zabranie logo firmy Hasselblad. To pojawi się tylko we flagowcach OnePlus 9.

Cena modelu OnePlus 9R powinna być atrakcyjna

Wiemy, że OnePlus 9R ma być tańszym smartfonem do pozostałych dwóch i będzie m.in. kierowany do graczy. Na pewno będzie go można kupić w Indiach. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała dostępność na innych rynkach. To wyjaśni się z czasem. Oficjalna premiera już dziś. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły.

