OnePlus 9 Pro doczekał się premiery. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna. Smartfon jest ciekawy. Zobaczmy, co oferuje model OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera. Cena nowego flagowca Chińczyków nie jest niska, co w zasadzie było wiadomo nie od dziś. Specyfikacja techniczna jest jednak z najwyższej półki. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania OnePlus 9 Pro. Poniżej ceny.

Cena OnePlus 9 Pro wysoka

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 899 euro

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 999 euro

OnePlus 9 Pro ma konkretny wyświetlacz Fluid Display. Jest to panel LTPO o rozdzielczości QHD+ i oferujący odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 888 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca i są to szybkie kości UFS 3.1. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 65 W. W przypadku bezprzewodowego obsługiwana jest ładowarka o mocy 50 W.

OnePlus 9 Pro ma też poczwórny aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Hasselblad. Główny sensor to Sony IMX789 48 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 50 MP. Znajdziemy tu też teleobiektyw z sensorem 8 MP i kamerkę mono 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

OnePlus 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 1-120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło