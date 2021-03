POCO X3 Pro to nowy smartfon, który dziś miał premierę. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem ciekawa. Zobaczmy, co oferuje POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się premiera smartfona wraz z modelem F3. Cena smartfona jest całkiem atrakcyjna. Urządzenie ma też ciekawą specyfikację techniczną. Rzućmy sobie okiem na wyposażenie POCO X3 Pro, bo jest na co, ale najpierw ceny.

Cena POCO X3 Pro dla wcześnie kupujących będzie niższa

Cena POCO X3 Pro z 6 GB RAM została ustalona na poziomie 249 euro. Model z 8 GB RAM kosztuje 299 euro. Jednak osoby wcześnie nabywające tego smartfona będą mogły liczyć na zniżkę w wysokości aż 50 euro. Będzie to możliwe pomiędzy 24 marca a 1 kwietnia. Potem telefon trafi już do regularnej sprzedaży.

POCO X3 Pro ma 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Sercem smartfona jest nowy procesor Qualcomm Snapdragon 860 w 7-nm litografii i z GPU Adreno 640. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Można je rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB. Nie znajdziemy tu modemu 5G. Łączność odbywa się tylko poprzez LTE.

Ponadto POCO X3 Pro ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX582 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP. Jedna służy do zdjęć makro, a druga to czujnik głębi. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

POCO X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 860

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności około 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło