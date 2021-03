OnePlus Nord N10 2 na renderach. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus Nord N10 2. generacji to średniak chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Mamy okazję zobaczyć rendery smartfona, które opracował Steve Hemmerstoffer. Pojawiła się także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

OnePlus Nord N10 2 ma ten sam ekran, co poprzednik. To 6,49-calowy, płaski wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczony w narożniku. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Niestety specyfikacja tej kamery nie jest znana. Smartfon ma też złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm. Czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej ramce. Poniżej rendery, które przygotował Onleaks.

Kompletna specyfikacja OnePlus Nord N10 2 na razie nieznana

Na więcej informacji o specyfikacji technicznej telefonu OnePlus Nord N10 2 będziemy musieli poczekać. Wiemy, że urządzenie ma wymiary 162,9 x 74,7 x 8,4 mm (10,3 mm w miejscu wystającego aparatu) i powstaje pod nazwą kodową Ebba. Premiera ma odbyć się w przyszły kwartale. Cena nie jest znana.

źródło