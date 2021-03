Mi 11 Ultra i Xiaomi Mi 11 Pro to nadchodzące flagowce. Jaka będzie cena? Częściowa specyfikacja jest znana. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Ultra i Pro.

Xiaomi Mi 11 Ultra i Xiaomi Mi 11 Pro są obiektem przecieków od dawna. Smartfony są certyfikowane, co przybliża je do debiutu. Cena nie będzie niska, ale z drugiej strony specyfikacja techniczna ma być z najwyższej półki. Zobaczmy więc, co już tak naprawdę wiadomo o tych flagowcach.

Dwa ekrany

Xiaomi Mi 11 Ultra i Pro mają dostać ten sam główny wyświetlacz, który jest w modelu z końca grudnia. Będzie to 6,81-calowy panel z zakrzywionymi krawędziami o rozdzielczości QHD+. Nie zabraknie odświeżania obrazu w 120 Hz czy wysokiej jasności. Co jednak ciekawe, z tyłu obudowy pojawi się dodatkowy wyświetlacz. Znajdzie się on obok wyspy z aparatami i ma służyć do podglądu w trakcie robienia selfie, ale nie tylko. Jego parametry nie są jednak znane.

Z procesorem Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 Pro i wariant Ultra otrzymają ten sam procesor. Będzie to Qualcomm Snapdragon 888 wspomagany przez co najmniej 12 GB pamięci RAM. Możliwe, że mocniejszy flagowiec będzie dostępny także w wersji z 16 GB RAM-u. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 3.1.

Aparat fotograficzny bez sensora 108 MP

Dziś już wiemy, że Xiaomi Mi 11 Ultra i Pro otrzymają aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Będzie to nowy czujnik Samsunga. Następnie mamy dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny i kamerką peryskopową. W droższej wersji będzie on miał sensor 48 MP, a ten drugi ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Ten cyfrowy będzie 120-krotny (50-krotny w Pro). Informacje o przedniej kamerze na razie są tajemnicą.

Bateria z szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi 11 Ultra i Pro mają dostać baterię 5000 mAh, którą będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Możliwe, że pierwszy z wymienionych otrzyma nawet szybsze ładowanie przewodowe, ale na razie nic na to nie wskazuje. Certyfikaty przyznane telefonom są dosyć jednoznaczne w tej kwestii. W przypadku ładowania bezprzewodowego może to być nawet 50 W.

Cena Xiaomi Mi 11 Ultra i Pro będzie wysoka

Cena Xiaomi Mi 11 Pro w Chinach pewnie będzie startować od kwoty na poziomie około 5-5,5 tys. juanów, czyli około 3-3,275 tys. złotych. Model Ultra zapewne będzie jeszcze droższy. Tak więc nie ma co nastawiać się na niskie kwoty, a dosyć spory wydatek. W zamian jednak będzie można liczyć na urządzenie klasy premium. Plotki mówią, że premiera może odbyć się pod koniec miesiąca. Producent jednak jeszcze ich nie potwierdził. Znana specyfikacja techniczna smartfonów widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 MP + kamerka peryskopowa

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12.5

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 MP + kamerka peryskopowa

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12.5

