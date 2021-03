POCO X3 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Wyciekły cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o modelu POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Teraz doszło do kolejnego. Telefon został dostrzeżony w ofercie wietnamskiego sklepu. Tam pojawiła się specyfikacja techniczna i rendery prasowe. Jest też cena POCO X3 Pro. Zobaczmy, czego spodziewać się wraz z tym smartfonem.

Z nowym procesorem Snapdragon 860

POCO X3 Pro będzie pierwszym smartfonem z niezapowiedzianym jeszcze procesorem Qualcomma. To układ Snapdragon 860 z GPU Adreno 640. SoC wykonany jest w 7-nm litografii, ale został pozbawiony wsparcia dla sieci 5G. Zaoferuje łączność LTE. Najszybszy rdzeń taktowany jest zegarem do 2,96 GHz. Smartfon otrzyma 6 lub 8 GB RAM typu LPDDR4x. Będzie też 128 lub 256 GB miejsca na dane i są to kości UFS 3.1.

6,67-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

Wiemy też, że POCO X3 Pro otrzyma ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Będzie to panel z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Zaoferuje też wsparcie dla HDR10 i jasność na poziomie 450 nitów. Wyświetlacz będzie chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 6.

Poczwórny aparat fotograficzny 48 MP

POCO X3 Pro otrzyma aparat fotograficzny podobny do tego z modelu NFC. Znajdziemy tu główny sensor 48 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP oraz dwie kamerki 2 MP. Jedna to czujnik głębi, a druga posłuży do robienia zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Cena POCO X3 Pro będzie atrakcyjna

Plotki mówią o tym, że cena POCO X3 Pro w opcji z 6 GB RAM i 128 GB miejsca w Europie wyniesie tylko 269 euro. To daje nam około 1245 złotych. Będzie więc naprawdę atrakcyjna. Model z 8 GB pamięci operacyjnej będzie zapewne o kilkadziesiąt euro droższy.

Bateria o pojemności 5160 mAh

Wiemy również, że POCO X3 Pro otrzyma pod obudową baterię o pojemności 5160 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarek o mocy 33 W. Co jeszcze wiadomo o tym telefonie? Spodziewajmy się też Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC czy modemu LTE z obsługą dual SIM. Ponadto smartfon ma być zgodny z normą IP53, a więc będzie odporny na zachlapania. Znana specyfikacja techniczna POCO X3 Pro widoczna jest poniżej.

POCO X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 860

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności około 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

