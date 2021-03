Mecool Now to przystawka z Android TV. Jest też wbudowana kamerka, która pozwala na prowadzenie rozmów przez Google Duo. Zobaczmy, co oferuje Mecool Now.

Mecool Now to dosyć ciekawa przystawka z platformą Android TV. Jej aktualna cena to 143,99 dolarów, czyli około 560 złotych. Urządzenie ma coś, czego raczej nie znajdziemy w tego typu sprzętach. To wbudowana kamerka, która umożliwia prowadzenie wideorozmów poprzez Google Duo.

Kamerka z Mecool Now jest chowana, co ma zapewnić prywatność użytkowników. Jest ona certyfikowana i zapewnia pełne wsparcie dla aplikacji Google Duo. Dzięki temu, że przystawka pracuje pod kontrolą systemu Android TV, daje dostęp także do innego oprogramowania dystrybuowanego poprzez Sklep Play. W zestawie jest też pilot zdalnego sterowania.

Przystawka Mecool Now z Android TV z poważnym brakiem

Przystawka telewizyjna Mecool Now pozwala na korzystanie z różnych aplikacji do strumieniowania wideo, które dostępne są na urządzeniach z systemem Android TV. Są to HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video czy YouTube. Na liście nie ma jednak Netfliksa. Z taj platformy tu nie skorzystamy, co warto mieć na uwadze.

źródło