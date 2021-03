ZenFone 8 Pro to flagowiec marki Asus. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje smartfon Asus ZenFone 8 Pro.

Asus ZenFone 8 Pro to jeden z kilku nowych smartfonów, które szykują Tajwańczycy. Wśród nich będą też modele Mini i Flip. Pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna pierwszego z wymienionych telefonów. Zobaczmy, co ma zaoferować Asus ZenFone 8 Pro i co na jego temat wiemy.

Asus ZenFone 8 Pro ukrywa się pod nazwą kodową Picasso. Smartfon otrzyma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i prawdopodobnie odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Są też informacje obejmujące aparat fotograficzny.

Wiemy, że Asus ZenFone 8 Pro otrzyma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX686 64 MP. Następnie mamy czujniki IMX363 12.2 MP oraz Omnivision OV24B1Q (24 MP) i OV08A (8 MP). Ten ostatni ma wspomagać teleobiektyw. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11.

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Asus ZenFone 8 Pro na razie nieznana

Więcej informacji nie przekazano. Wiemy, że tajwańska firma ma szykować aż cztery nowe smartfony i co najmniej trzy z nich mają mieć procesor Snapdragon 888. Będzie to więc flagowa seria, gdzie każdy będzie mógł wybrać coś do siebie. Model Mini ma dostać ekran o przekątnej mniejszej od 6 cali. Na kolejne szczegóły trzeba jeszcze będzie poczekać.

