Redmi Note 10 Pro to smartfon, którego polska premiera odbędzie się za kilka dni Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to będzie to możliwe na kilka sposobów. Zrobicie to na Facebooku czy YouTubie polskiego oddziału Xiaomi. Start 25 marca o godzinie 15:00. Wtedy dowiemy się, jaka jest cena Redmi Note 10 Pro w kraju, a teraz Xiaomi Polska udostępniło unboxing.

Poniżej możecie obejrzeć oficjalny unboxing Redmi Note 10 Pro, który został opublikowany przez Xiaomi Polska. W opakowaniu znajdziemy prawie wszystko, co jest potrzebne. Wyjątkiem są słuchawki, których to tu zabrakło. Wideo zobaczycie poniżej.

Redmi Note 10 Pro to średniak, który przede wszystkim wyróżnia się aparatem fotograficznym z głównym sensorem 108 MP. Cena podstawowej wersji smartfona w Polsce powinna wynieść około tysiąca złotych. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Ta jest blisko. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 732G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

IP52

Android 11 z MIUI 12

