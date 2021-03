OnePlus 9R doczekał się potwierdzenia. Pete Lau przekazał, że cena tego smartfona ma być niższa. Zobaczmy, co już wiemy o modelu OnePlus 9R.

OnePlus 9R to smartfon, który już pojawiła się w przeciekach. To tańsze urządzenie, które ma zadebiutować z modelami 9 i 9 Pro. Pete Lau potwierdził, że taki telefon rzeczywiście jest w drodze. Ponadto wiemy, że cena OnePlus 9R ma być niższa od pozostałych dwóch telefonów, które zobaczymy już 23 marca.

Pete Lau przekazał, że OnePlus 9R zadebiutuje na pewno w Indiach. Jest to część strategii firmy, która zakłada dostępność tańszego urządzenia o możliwościach flagowców, ale w przystępniejszej cenie. Tak więc musimy spodziewać się pewnych cięć w specyfikacji, ale nie zmienia to faktu, że nadal może to być bardzo ciekawy smartfon.

OnePlus 9R zapewni łączność z sieciami 5G

Pete Lau potwierdził ponadto, że OnePlus 9R otrzyma modem łączności z sieciami 5G. Tego elementu nie zabraknie. W przypadku redukcji w specyfikacji spodziewajmy się raczej odświeżania obrazu w 90 Hz, a nie 120 Hz z droższych modeli. Poza tym może otrzymać starszy procesor Snapdragon 865, ale możliwe, że będzie to Snapdragon 870. Wszystko wyjaśni się wkrótce. Premiera jest już blisko, bo odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wtedy zobaczymy także pierwszego smartwatcha w ofercie chińskiej marki, który to też już został potwierdzony.

