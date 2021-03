Mi 11 Ultra, Pro i Mi Mix 4 to flagowce Xiaomi. Smartfony są certyfikowane. Najbardziej wyczekiwane to Xiaomi Mi 11 Ultra i Mi Mix 4. Jeden jest nieznany.

Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro oraz Mi Mix 4 to trzy flagowce, których premiery spodziewamy się w niedługim czasie. Smartfony były obiektem wielu przecieków. Wszystkie modele dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu 3C, gdzie nadano im stosowne certyfikaty potrzebne przed wprowadzeniem na rynek. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Wiemy, że modele M2102K1AC, M2102K1C oraz M2011J18C to Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro oraz Mi Mix 4. Ten ostatni to składany smartfon, który niedawno pozował na zdjęciach. Strona 3C nie ujawnia nam jednak zbyt wiele szczegółów. Są parametry ładowania baterii i fakt, że wszystkie wspierają sieci 5G, co akurat zaskoczeniem nie jest.

Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro i Mi Mix 4 to nie jedyne nowe modele

Poza wymienionymi wyżej modelami na stronie 3C pojawił się jeszcze jeden model. Ukrywa się on pod nazwą kodową M2011J18C. Też oferuje wsparcie dla sieci 5G i ma zaoferować ładowanie o mocy 67,1 W. Nie wiadomo jednak, czym jest to tajemnicze urządzenie. O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Xiaomi nie zwalnia i szykuje sporo nowych smartfonów. Także z wyższej półki cenowej.

źródło