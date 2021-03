Mate 50 i Huawei P50 to dla flagowce firmy na 2021 rok. Pierwszy nie otrzyma nowego procesora. Nadal będzie to Kirin 9000, który znajdzie się w Huawei P50.

Huawei P50 to flagowiec, który jest blisko. Wiemy, że otrzyma procesor HiSilicon Kirin 9000. Potem przyjdzie czas na smartfony Mate 50, które mają zadebiutować w drugiej połowie 2021 roku. Co jednak ciekawe, nie otrzymają nowego układu, który to od kilku ostatnich lat debiutował wraz z tą serią telefonów.

Plotki mówią o tym, że Mate 50 otrzyma ten sam układ, który znajdziemy w Huawei P50. Będzie to wspomniany Kirin 9000. Firma musi więc mieć sporą partię tych procesorów, skoro zamierza je rozdzielić. To też może przełożyć się na gorszą dostępność. Niestety, innego wyjścia producent nie ma.

Kirin 9000 dla Huawei P50 i Mate 50, bo firma nie ma wyjścia

Kirin 9000 to ostatni flagowy procesor, który dla Chińczyków został wyprodukowany przez TSMC. Jednak w wyniku sankcji nałożonych na firmę przez administrację Stanów Zjednoczonych, Tajwańczycy też musieli ograniczyć współpracę. Stąd też brak możliwości wyprodukowania nowego układu. W konsekwencji Huawei P50 i Mate 50 rzeczywiście mogą dostać ten sam SoC.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło