Android 12 DP2 dostępny. Wśród nowości tryb jednej ręki

Android 12 DP2 został udostępniony do testów. Wśród nowości jest tryb jednej ręki. Zobaczmy, co nowego jeszcze Google dodało w systemie Android 12 DP2.

Android 12 DP2 został udostępniony po kilku tygodniach od wersji Developer Preview 1. Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Wśród nich znajduje się tryb jednej ręki, który odkryto już wcześniej. Na tym jednak nie koniec. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadziło jeszcze do oprogramowania Google.

Tryb jednej ręki z systemu Android 12 DP2 już działa. Można go włączyć w sekcji gestów. Działa to podobnie, jak na iPhone’ach z iOS. Można też wybrać czas dla tej funkcji. Do wyboru jest 4, 8 lub 12 sekund. Nowość możecie obejrzeć na poniższych zrzutach ekranowych oraz załączonej animacji.

Tryb jednej ręki to nie jedyne nowości w Android 12 DP2

Android 12 DP2 wprowadza też inne nowości. Na pewno warto wspomnieć o tym, że w końcu działa Google Pay. Są też zmiany obejmujące tryb obraz w obrazie. Po wyjściu z aplikacji, gdzie odtwarzane jest wideo, automatycznie pojawia się podgląd w okienku, gdzie film jest kontynuowany. Wprowadzono też liczne udoskonalenia obejmujące interfejsy API.

