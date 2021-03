OnePlus 9 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Debiut jest blisko i odbędzie się już za kilka dni. Wtedy też zobaczymy także pierwszego smartwatcha marki. Tymczasem OnePlus 9 Pro doczekał się wstępnej oceny od DisplayMate. Jego ekran jest jednym z najlepszych we wszystkich smartfonach.

OnePlus 9 Pro ma ekran OLED LTPO, który otrzymał od DisplayMate ocenę w postaci A+. Wyświetlacz ten pobił kilkanaście rekordów wśród takich paneli. Dokładnie 13, co sprawia, że jest naprawdę na co czekać. Ponadto wiemy, że będzie w stanie oferować dynamiczne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. To robi wrażenie.

Premiera modelu OnePlus 9 Pro jest już blisko. Jeśli jednak liczycie na to, że aparat doczeka się oceny od DxOMark Mobile, to na to nie się zanosi. Smartfon zapowiada się ciekawie. Ma też oferować bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów z Androidem zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

OnePlus 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 16 MP

aparat fotograficzny 50 + 48 + 8 +2 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z OxygenOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło