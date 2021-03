Mi Mix 4 to składany smartfon Xiaomi, który jest już blisko. W sieci pojawiły się zdjęcia. Prezentują one niegotowy prototyp modelu Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4 to składany smartfon firmy, który jest mocno wyczekiwany. Sprzęt był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć go na zdjęciach. Jest to prototyp, który to jednak nie jest kompletny. Brakuje tu istotnych elementów, którym to są ekrany. Rzućmy sobie okiem na te fotki.

Składany smartfon Xiaomi Mi Mix 4 pod kątem designu przypomina Samsunga Galaxy Z Fold 2. Widzimy, że konstrukcja oparta jest na dwóch częściach i łączącym je zawiasie. Widać także wyspę, gdzie umieszczono aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Na obudowie można również dostrzec słowo MIX. Zdjęcia prezentujące ten prototyp widzicie poniżej.

Składany smartfon Xiaomi Mi Mix 4 już blisko

Xiaomi Mi Mix 4 jest już zapewne nieodległy. Premiera smartfona powinna odbyć się w przyszłym kwartale. Jego specyfikacja techniczna na razie pozostaje tajemnicą. Co prawda po sieci krążą różne plotki na ten temat, ale na razie to nic pewnego. Poza tym są to rozbieżne informacje.

źródło