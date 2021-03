Xiaomi Mi 11 Ultra oraz Mi 11 Pro są obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera obu flagowców zapewne jest nieodległa. Wiemy, że pierwszy z telefonów otrzyma dodatkowy ekran. Jak to jednak będzie w przypadku tańszej edycji? Nowe plotki wprost z Chin mówią o tym, że takie rozwiązanie również się pojawi.

Poniżej widzicie moduł aparatu dla Xiaomi Mi 11 Pro i widać, że wygląda on jak ten z modelu Ultra. To oznacza, że w obu telefonach pojawi się dodatkowy ekran. Wiemy, że będzie go można używać w trakcie robienia zdjęć selfie. Jednak parametry techniczne tego wyświetlacza na razie pozostają tajemnicą. Do sieci takie informacje się nie przedostały.

Xiaomi Mi 11 Pro i Ultra będą się jednak różnić

Plotki mówią o tym, że oba flagowce będą się jednak różnić, co jest zrozumiałe. Xiaomi Mi 11 Ultra dostanie zapewne nieco lepszy aparat fotograficzny względem kamery z modelu Pro. Mówi się też o różnicach obejmujących prędkość ładowania baterii. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

Data premiery nadal jest tajemnicą. Trudno powiedzieć, czy Xiaomi pochwali się w Chinach nowymi flagowcami jeszcze w tym miesiącu. Możliwe, że dopiero w przyszłym kwartale. W każdym razie w polskich sklepach prędko ich nie zobaczymy.

