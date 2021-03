Galaxy Note 21 to flagowiec Samsunga z S Pen. W 2021 roku może zostać pominięty. Jest więc bardzo możliwe, że modelu Samsung Galaxy Note 21 nie ujrzymy.

Samsung Galaxy Note 21 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jednak już od kilku miesięcy mówi się tym, że takie urządzenie w 2021 roku może nie zadebiutować. Teraz rąbka tajemnicy uchylił sam producent. Według niego rzeczywiście kolejny flagowiec z S Pen w tym roku może zostać pominięty. Z czego to wynika?

CEO firmy DJ Koh przekazał, że w tym toku nowy flagowiec z S Pen może zostać pominięty ze względu na trudności w dostępności półprzewodników. To może sprawić, że Samsung Galaxy Note 21 po prostu nie zadebiutuje, bo producent będzie chciał przeznaczyć podzespoły dla modelu Z Fold 3 ze składanym ekranem, z którym to podobno będzie można pracować z użyciem piórka. Czy to jednak koniec serii? Nic z tych rzeczy.

Anulowany Samsung Galaxy Note 21 nie oznacza końca flagowców z S Pen

Nawet jeśli Samsung Galaxy Note 21 rzeczywiście nie trafi na rynek, to nie ma to oznaczać końca serii. W przyszłości mają więc pojawić się kolejne notatniki z piórkiem S Pen. Seria zawsze miała grono fanów. Jednak dodanie wsparcia dla rysika w modelu S21 Ultra może poniekąd rodzić pytania o sens tych telefonów. Jak będzie w przyszłości, to przekonamy się z czasem.

