POCO X3 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera w Indiach odbędzie się 30 marca. Natomiast globalna kilka dni szybciej. Wiemy, że cena smartfona będzie bardzo atrakcyjna. Tymczasem do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe POCO X3 Pro. Rzućmy sobie na nie okiem.

POCO X3 Pro jest bardzo podobny do wcześniejszego modelu NFC. Ma tak samo zaprojektowany aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Główny sensor ma matrycę 64 MP. Następnie mamy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+. Do wyboru będą trzy kolory i są to Phantom black, Metal Bronze oraz Frost Blue.

Cena POCO X3 Pro bardzo atrakcyjna

Cena POCO X3 Pro w Europie za model mający 128 GB miejsca na dane ma wynieść tylko 269 euro. Tak niska kwota sprawi, że urządzenie z pewnością będzie cieszyło się zainteresowaniem. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Widzicie ją poniżej.

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 860

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności około 4500-5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło