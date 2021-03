Oppo Reno 6 to nowa seria telefonów, które zobaczmy w 2021 roku. Prace nad nimi już trwają. Wiemy, że linia Oppo Reno 6 obejmie trzy smartfony.

Oppo Reno 6 to co najmniej trzy nowe smartfony, które przygotowują Chińczycy. W sieci pojawiły się pierwsze plotki obejmujące serię tych telefonów. Przekazał je na łamach społecznościówki Weibo sprawdzony leaker ukrywający się pod pseudonimem Digital Chat Station. Zobaczmy, czego się dowiadujemy. Za dużo tego jednak nie ma.

W skład serii Oppo Reno 6 mają wejść trzy smartfony i zostały one już dogłębnie przetestowane. Przeszły poszczególne fazy, co podobno zajęło niewiele czasu. Z pewnością mniej niż zazwyczaj na to potrzeba. Źródło informacji wspomina także o prędkościach ładowania baterii.

Smartfony Oppo Reno 6 z obsługą SuperVOOC 2.0

Wiemy, że wszystkie te trzy smartfony z linii Oppo Reno 6 będą wspierać technologię SuperVOOC 2.0. To szybkie ładowanie przewodowe o mocy 65 W. Ponadto pojawi się obsługa szybkiej ładowarki bezprzewodowej o mocy 30 W. Więcej informacji nie podano. Specyfikacje techniczne telefonów na razie są tajemnice. Kolejne detale poznamy dopiero za jakiś czas.

