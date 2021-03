Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 2 to składane smartfony koreańskiej marki, które były obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem serwis źródłowy uzyskał nowe informacje. Tym razem obejmują one planowane kolory obudowy telefonów. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Samsung Galaxy Z Flip 2 to składany smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową SM-F711. Tutaj w planach są co najmniej cztery kolory obudowy i są to jasnofioletowy, zielony, czarny oraz beżowy. Natomiast Galaxy Z Fold 3 ma otrzymać dwa warianty kolorystyczne. To czarny i zielony.

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 2 dopiero za kilka miesięcy

Wiemy, że smartfony Samsung Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 2 nie zostaną pokazane na dniach. Koreańczycy planują debiut nowych modeli ze składanymi ekranami w drugiej połowie roku. Prawdopodobnie oficjalna zapowiedź odbędzie się latem. Do tego czasu oba telefony będą jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.

źródło