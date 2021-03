Xiaomi Mi 10S Global nie został jeszcze zapowiedziany. Na razie doczekaliśmy się tylko premiery tego smartfona w Chinach. Wygląda jednak na to, że międzynarodowa wersja smartfona jest coraz bliżej. Wynika to z faktu, że Xiaomi Mi 10S Global pojawił się w Google Play Console.

Co jednak ciekawe, Google Play Console w specyfikacji wspomina o GPU Adreno 660. Jak dobre wiemy, chiński Xiaomi Mi 10S ma Snapdragona 870 z Adreno 650. Ten pierwszy układ znajduje się w Snapdragonie 888. Nie spodziewajmy się jednak, że wariant Global smartfona otrzyma ten SoC. Być może to błąd.

Na więcej informacji o dostępności Xiaomi Mi 10S Global trzeba będzie poczekać. Jeśli smartfon trafi do Europy, to z pewnością nie we wszystkich konfiguracjach sprzętowych, które są w Chinach. Dotyczy to wersji z 12 GB RAM. Poniżej spodziewana specyfikacja techniczna telefonu.

Xiaomi Mi 10S – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870 z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

208 gramów

Android 11 z MIUI 12

