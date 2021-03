POCO X3 Pro z datą premiery. Smartfon zadebiutuje w marcu

POCO X3 Pro jest już blisko. Została potwierdzona data premiery. Smartfon zadebiutuje pod koniec marca. Zobaczmy, co już wiadomo o POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro miał według domysłów zadebiutować przed końcem tego miesiąca. Ostatnio w sieci pojawiła się także cena modelu. Rzeczywiście datą premiery jest 30 marca, co producent potwierdził dziś na łamach swoich mediów społecznościowych. To będzie ciekawa alternatywa dla znacznie droższych flagowców. Zobaczmy, co wiemy o POCO X3 Pro.

Cena POCO X3 Pro będzie niższa od 300 euro. Mimo to mamy dostać naprawdę ciekawe wyposażenie. Specyfikacja techniczna ma obejmować 6,67-calowy ekran typu AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Poza tym wyświetlacz ma oferować odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy nowy procesor Snapdragon 860. Do wyboru będą dwa warianty. Z 6 GB RAM i 128 GB miejsca oraz 8 GB RAM i 256 GB miejsca.

Kompletna specyfikacja techniczna POCO X3 Pro nie jest jeszcze znana. Wcześniej sądzono, że będzie to przebrandowany Redmi K40. Potem okazało się, że jednak nie. Mimo to znane dane techniczne modelu znajdziecie poniżej.

POCO X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 860

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności około 4500-5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

Android 11

