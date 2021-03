Nokia X10 i X20 w drodze. Te smartfony HMD Global może pokazać w kwietniu

Nokia X10 i Nokia X20 to dwa smartfony, które HMD Global ma pokazać w kwietniu. Wyciekła ich częściowa specyfikacja. Zobaczmy, co wiemy o Nokii X20 i X10.

Nokia X10 i Nokia X20 to dwa nadchodzące smartfony HMD Global. Będą pierwszymi pod nowym nazewnictwem. Finowie planują wydarzenie, które odbędzie się 8 kwietnia. Pewnie to właśnie wtedy zobaczymy oba telefony. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tych urządzeń.

Nokia X10 to smartfon, którego cena ma wynieść w Europie około 300 euro. Telefon ma dostać układ Snapdragon 480 5G wspomagany przez 6 GB RAM. W podstawowej wersji na dane ma znaleźć się tylko 32 GB pamięci. HMD Global planuje w tym przypadku co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to biały i zielony.

Nokia X20 ma być trochę droższym smartfonem. Tutaj cena ma wynieść około 350 euro. Znajdziemy tu jednak znacznie więcej pamięci na dane, bo 128 GB. Ponadto wiadomo, że do wyboru również ma być dwa odcienie kolorystyczne obudowy. Są nimi niebieski i piaskowy. Więcej szczegółów nie podano.

Kompletna specyfikacja techniczna modeli Nokia X10 i X20 tajemnicą

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Na temat Nokii X20 i X10 na razie więcej nie wiadomo. Kompletne specyfikacje techniczne są na razie tajemnicą. Pewnie jednak wyciekną, zapewne wraz z renderami prasowymi, jeszcze przed konferencją planowaną na 8 kwietnia. To tylko kwestia najbliższych tygodni.

